Зарплата в Украине выросла - Госстат [ Редактировать ]
В августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года реальные зарплаты в Украине выросли на 15,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.
В частности, по данным Госстата, реальная зарплата в августе этого года по сравнению с июлем снизилась на 2,1%, а по сравнению с августом прошлого года выросла на 15,7%.
Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2018 года составила 8 977 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн).
По сравнению с июлем средняя номинальная зарплата снизилась на 2,1%, а по сравнению с августом 2017 года - выросла на 26,2%.
Ранее мы сообщали, что увеличение цен на газ в Украине отложили.
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