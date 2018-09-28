В августе 2018 года по сравнению с августом 2017 года реальные зарплаты в Украине выросли на 15,7%. Об этом сообщили в Государственной службе статистики.

В частности, по данным Госстата, реальная зарплата в августе этого года по сравнению с июлем снизилась на 2,1%, а по сравнению с августом прошлого года выросла на 15,7%.

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций в августе 2018 года составила 8 977 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной заработной платы (3 723 грн).

По сравнению с июлем средняя номинальная зарплата снизилась на 2,1%, а по сравнению с августом 2017 года - выросла на 26,2%.

Ранее мы сообщали, что увеличение цен на газ в Украине отложили.