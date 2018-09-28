Во Львове такси с пассажирами загорелось прямо посреди дороги. Возгорание под капотом, в моторном отсеке, возникло прямо во время движения автомобиля, пишет "Сегодня".

По словам очевидцев, из машины выбежали двое пассажиров и водитель. 27-летний водитель сообщил спасателям, что горит его Skoda. Пожарные прибыли быстро и уже через несколько минут погасили огонь и предотвратили угрозу взрыва. В результате инцидента никто не пострадал.

"Огнем уничтожен моторный отсек и поврежден салон автомобиля. Во время возникновения пожаров в автомобиле стоит помнить, что автомобиль довольно быстро сгорает – буквально за три-пять минут автомобиль может быть полностью уничтожен. Потому, если вы у видели, что под капотом есть задымление – необходимо сразу остановиться, взять огнетушитель, который должен быть в автомобиле, и ликвидировать пожар", - объяснил Игорь Курус, спикер управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям во Львовской области.

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