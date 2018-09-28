"У Насти стырил": Потап озадачил поклонников видео [ Редактировать ]
Фото: Instagram
Украинский рэпер Потап озадачил поклонников новым видео в своем Instagram.
На нем исполнитель в красных блестящих рожках с очень серьезным выражением лица смотрит на камеру.
Фанаты не оценили видео и засыпали Потапа вопросами:
"Сменил стиль?", "У Насти стырил", "Гламурный сатана", - пишут подписчики.
Ранее Настя Каменских удивила прозрачным платьем.
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