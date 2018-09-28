Украинский рэпер Потап озадачил поклонников новым видео в своем Instagram.

На нем исполнитель в красных блестящих рожках с очень серьезным выражением лица смотрит на камеру.

Фанаты не оценили видео и засыпали Потапа вопросами:

"Сменил стиль?", "У Насти стырил", "Гламурный сатана", - пишут подписчики.

Ранее Настя Каменских удивила прозрачным платьем.