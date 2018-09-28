В центре Киева вспыхнул элитный ЖК (видео) [ Редактировать ]
В пятницу, 28 сентября, в Киеве, на Печерске, горела внешняя обшивка 17-этажного недостроенного здания. Об этом сообщает УНИАН.
В 15.00 поступило сообщение о пожаре в здании по адресу Михаила Драгомирова, 11 в Печерском районе города. "Горела внешняя обшивка 17-этажного недостроенного здания", - отметили в пресс-службе.
Площадь возгорания составляла 50 кв.м, на месте происшествия работали 8 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 35 человек личного состава.
Эвакуация на месте не проводилась, информации о пострадавших нет. В 15.32 пожар был локализован, а в 16.21 - ликвидирован. Недострой расположен в районе элитного жилого комплекса "Новопечерские Липки".
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