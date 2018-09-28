В Киеве с понедельника, 1 октября, прекращает работать частный кинотеатр "Украина", который расположен в центре столицы на ул. Городецкого,5, сообщает " РБК-Украина" со ссылкой на администрацию учреждения. Причины закрытия кинозала не уточняются.

Отметили, что продажа билетов на киносеансы проводится до 30 сентября включительно. По словам сотрудников кинотеатра, здание, в котором расположен кинотеатр, купили новые владельцы. Кто - пока неизвестно. Дальнейшая судьба кинотеатра также остается неизвестной - сотрудникам о ней не сообщили, предложив написать заявления об увольнении.

Еще 5 сентября администрация кинотеатра сообщила об отмене кинопоказов проекта Kyiv Music Film (фильмы о музыке и музыкантах, - ред.) его руководителю Кириллу Марикуце. До этого организаторы культурного проекта сотрудничали из кинотеатром несколько лет.