Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования.

Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 28 сентября, передает Интерфакс.

"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 года осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову проведена коррекция лечения.

Ранее мы сообщали, что Сенцов стал почетным гражданином Парижа.