Олега Сенцова увезли в больницу [ Редактировать ]
Осужденный в России украинский режиссер Олег Сенцов вывезен из колонии в городскую больницу для планового обследования.
Об этом сообщили в пресс-службе управления федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому автономному округу в пятницу, 28 сентября, передает Интерфакс.
"В связи с плановым обследованием 28.09.2018 года осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов",- говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что, учитывая результаты проведенного обследования, Сенцову проведена коррекция лечения.
Ранее мы сообщали, что Сенцов стал почетным гражданином Парижа.
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