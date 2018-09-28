Самые рассеянные знаки зодиака [ Редактировать ]
Некоторые люди не могут себя организовать и порой забывают важные вещи. О самых рассеянных знаках зодиака пишет. Об этом пишет Zen.
Близнецы
Близнецы уверено входят в наш рейтинг самых рассеянных знаков зодиака. У них просто нет времени что-либо планировать или организовывать. Их постоянно бросает из одной крайности в другую, а их мысли обычно спутаны и хаотичны. Близнецы могут свалить все в одну кучу, чтобы позже разложить по полочкам и благополучно забыть об этом уже через минуту.
Они часто затягивают сроки, опаздывают на встречи и ведут себя очень рассеяно. Жить по графику для них хуже пытки.
Рыбы
Рыбы - мечтатели.
Представители этого знака зодиака могут легко заблудиться в собственных мыслях. Придерживаться строго графика для Рыб означает ограничивать свой творческий потенциал. Им комфортно находиться в своем пространстве, даже если там царит настоящий хаос.
При этом Рыбы умеют неплохо ориентироваться в своем сумбурном мире и могут легко найти все, что им необходимо, хотя для посторонних все будет выглядеть весьма беспорядочно.
Водолей
У Водолеев обычно неплохо организованно их рабочее пространство, но вот в их доме и личном автомобиле все далеко не так чисто и упорядочено. Все дело в том, что они не любят тратить слишком много времени на второстепенные задачи, поэтому предпочитают платить кому-то за выполнение бытовых обязанностей или иметь мало имущества, чтобы было меньше причин для забот.
В целом, у Водолеев все очень зависит от настроения. В разные периоды времени они могут быть как рассеянными и расхлябанными, так и сконцентрированными и внимательными к мелочам.
Стрелец
Стрельцы любят свободу.
Это означает, что они не приемлют заранее заготовленных маршрутов или строгих графиков. Если того требуют обстоятельства они могут быть внимательными и сконцентрированными, но просто не любят этого. Им нравится их легкая рассеянность и отсутствие обязательств перед кем либо. Любые ограничения душат их вольнолюбивую натуру.
Они хотят идти туда, куда глаза глядят и делать то, что хочется в текущих обстоятельствах. Спонтанность помогает им получать кайф от текущего момента.
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