Извращенец показывал половые органы в киевском метро [ Редактировать ]
В киевском метро мужчина показывал женщинам половой орган. Он обращался к ним с просьбой о помощи. Когда те отзывались - расстегивал штаны и раздевался. Об этом сообщает "Киев Оперативный".
Видео сняла одна из прохожих. Когда мужчина увидел камеру, быстро оделся и начал убегать.
"Ты что сейчас делал? Я тебя сейчас залью газовым баллончиком", - пригрозила девушка, которая снимала видео. На ее слова "о маленьком размере его полового органа", мужчина пытался ударить ее ногой. После этого убежал, догнать его не удалось.
Ранее мы писали о том, что сексуальный маньяк насиловал жертв с помощью удава.
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