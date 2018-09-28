В киевском метро мужчина показывал женщинам половой орган. Он обращался к ним с просьбой о помощи. Когда те отзывались - расстегивал штаны и раздевался. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Видео сняла одна из прохожих. Когда мужчина увидел камеру, быстро оделся и начал убегать.

"Ты что сейчас делал? Я тебя сейчас залью газовым баллончиком", - пригрозила девушка, которая снимала видео. На ее слова "о маленьком размере его полового органа", мужчина пытался ударить ее ногой. После этого убежал, догнать его не удалось.

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