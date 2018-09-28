Мітингувальники на Банковій напали на лідера "Громадянської позиції" Анатолія Гриценка [ Редактировать ]
На лідера партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко напали учасники акції "Ніч на Банковій", яка продовжується вже близько доби у Києві, повідомляють "Коментарі".
Гриценка, який підійшов до протестуючих, звинуватили у бажанні "попіаритись і "потертися" біля людей, як на Майдані та назвали "бандитом". Політику було не комфортно, бо ніхто з учасників акції за нього не вступився. Якимось дивом обійшлося без прямого зіткнення.
Нагадаємо, що вчора близько 500 людей зібралося на акцію "Ніч на банковій", метою якої було спонукати владу провести розслідування хвилі нападу на активістів, яка останнім часом "прокотилася країною".
Раніше, екс-головний редактор "Forbes Україна", Володимир Федорін поставив під сумніви результати соціологічного дослідження, згідно якого, в рейтингу довіри до українських політиків перше місце отримав Анатолій Гриценко.
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