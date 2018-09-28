Родственники тяжелобольных граждан, которые нуждаются в лечении за границей, с конца августа, в течение 39 суток живут под стенами здания Министерства здравоохранения в Киеве. Они требуют выделения необходимых средств на госпрограмму "Лечение граждан Украины за рубежом". Об этом сообщил председатель общественной организации "За трансплантацию" Юрий Андреев.

По данным активистов, на сегодняшний день потребность дофинансирования программы составляет 300 млн грн., поскольку в 2018 году деньги, выделенные в госбюджете, закончились еще в мае.

По информации участников акции, в минувшее воскресенье, так и не дождавшись выделения денег на операцию за границей, умер 45-летний Владимир Скрипов.

Деньги, которые потенциально можно было бы выделить на лечение граждан за границей, у государства есть, считают активисты. Об этом, в частности, свидетельствует ответ Минфина на обращение народного депутата из фракции "Батькивщина" Валерия Дубиля. В частности, более 900 млн грн, направленных на "реформу" первички в этом году останутся неиспользованными, поскольку медучреждения не успели подписать договора с Нацслужбой здоровья.

"Минздрав не хочет перераспределять эти деньги, потому что больше заботится о своей пиар-отдаче от проведения реформы, чем реальным спасением жизней своих граждан. Как электорат, эти более сотни жизней не стоят их внимания. И даже исходя из неиспользованных Минздравом средств за 8 месяцев этого года можно сказать – в Министерстве не умеют управлять отраслью. Тогда, как медицина недофинансирована в принципе, они не могут освоить средства по ряду программ. А это – чье-то здоровье, чья-то жизнь", - рассказал Валерий Дубиль, руководитель рабочей группы бюджетного комитета, который должен изыскать неиспользованные Минздравом средства для их перераспределения на программу.

Он напомнил, что во время заседания группы 27 сентября, Минздрав не предоставил своих предложений об увеличении финансирования этой программы. По словам депутата, единственное, что предложили его руководители – использовать 49,8 млн грн, которые уже лежат на счетах иностранных клиник с 2015, 2016, 2017, на новых пациентов.

Однако, по мнению Дубиля, этого сделать невозможно, поскольку такие действия нарушат Бюджетный кодекс: Минздрав должен был вернуть эти деньги в бюджет еще в прошлых годах. По данным депутата, комитет поручил Минздраву совместно с Минфином найти пути выхода из ситуации, в том числе, поддержав соответствующий законопроект об увеличении финансирования программы. Такой законопроект №8035 Валерий Дубиль подал еще в феврале этого года, однако документ до сих пор не проголосован в парламенте.

По словам депутата, на следующем заседании бюджетного комитета на предстоящей сессионной неделе он будет добиваться голосования за свой законопроект. Активисты же уверяют: пока программу не профинансируют, палатки из-под Минздрава не исчезнут.