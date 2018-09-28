Более 700 пассажиров поезда "Киев-Мариуполь" экстренно эвакуировали [ Редактировать ]
В столице эвакуировали более 700 пассажиров поезда "Киев -Мариуполь" из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
"Сегодня в 18:42 по спецлинии 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщения "Киев -Мариуполь". На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. В настоящее время правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что под Николаевом поезд раздавил автомобиль.
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