В столице эвакуировали более 700 пассажиров поезда "Киев -Мариуполь" из-за анонимного сообщения о заминировании. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Сегодня в 18:42 по спецлинии 102 поступило анонимное сообщение о том, что на площади Вокзальной заминирован поезд сообщения "Киев -Мариуполь". На место происшествия немедленно выехали наряды патрульной полиции, следственно-оперативная группа Соломенского управления полиции, взрывотехники и кинологи. В настоящее время правоохранители эвакуировали более 700 пассажиров", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что под Николаевом поезд раздавил автомобиль.