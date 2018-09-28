Цены на газ в Украине повысят в октябре и апреле - эксперт [ Редактировать ]
Цены на газ в Украине поднимут два раза - в октябре и апреле, поскольку правительство Украины подписало меморандум с МВФ и его нужно выполнять.
Об этом в эфире программы "Подробности недели" на телеканале "Интер" рассказал Юрий Корольчук - эксперт Института энергетических стратегий.
"Я би не тішив себе ілюзією, треба очікувати підвищення ціни на газ, тобто укряд України взяв на себе зобов'язання, підписавши меморандум з МВФ. Ціна буде в коридорі між 8,5-9 тисяч гривень. Це з жовтня місяця, або в крайнєму випадку - з листопада. Це буде перший етап", - заявил эксперт.
"І успіхом буде те, що підвищення ринкового рівню ціни - воно розтягнуте на два етапи. І на квітень, після опального сезону, заплановане друге підвищення ціни - до рівня вже 13-14 тисяч гривень", - добавил Корольчук.
Ранее мы сообщали, что повышение цен на газ в Украине отложили до 18 октября.
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