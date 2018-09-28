Компания Facebook сообщила, что хакеры воспользовались уязвимостью в коде социальной сети и получили доступ к примерно 50 млн аккаунтам. Об этом компания сообщила в своем блоге.

Facebook обнаружила уязвимость во второй половине дня 27 сентября и обратилась в полицию. При этом в компании заявили, что не знают, кто стоит за взломом.

"Мы воспринимаем это невероятно серьезно и хотели, чтобы все знали о том, что произошло, и о немедленных действиях, которые мы предприняли для защиты безопасности людей", - сообщили в компании.

В пятницу, 28 сентября, пользователям, которых компания считает потенциальными объектами вторжения, было предложено войти в сеть заново. Это примерно 90 млн людей.

"Этим людям придется снова войти в систему, чтобы снова получить доступ к своим аккаунтам. Мы также уведомим этих людей в сообщении в верхней части Ленты новостей о том, что произошло, когда они войдут в систему", - сообщил основатель и руководитель Facebook Марк Цукерберг.

Глава отдела безопасности Facebook Гай Розен сообщил, что в настоящее время дефект устранен. Отмечается, что в соцсети отключили функцию "Просмотреть страницу как" на время, пока проводится тщательное расследование.

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