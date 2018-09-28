США призвали расследовать нападение на украинских активистов [ Редактировать ]
Свою обеспокоенность нападениями на активистов в Украине выразили и в американском посольстве. Там призвали украинскую власть расследовать все случаи нападений и дать исчерпывающую информацию.
Я процитирую - "украинцы достойны активного гражданского общества, которое может выступать за реформы, не боясь расплаты".
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