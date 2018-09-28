Свою обеспокоенность нападениями на активистов в Украине выразили и в американском посольстве. Там призвали украинскую власть расследовать все случаи нападений и дать исчерпывающую информацию.

Я процитирую - "украинцы достойны активного гражданского общества, которое может выступать за реформы, не боясь расплаты".