Уже больше трехсот человек пожелали стать судьями нового Антикоррупционного суда

Уже больше трехсот человек пожелали стать судьями нового Антикоррупционного суда и подали документы на конкурс. Сейчас НАБУ и САП перекладывают ответственность за очень скромные результаты работы - друг на друга и как раз на судей обычных судов, которым приходится разбираться с заявлениями от антикоррупционеров.

Когда же заработает специальный Антикоррупционный суд - все будет валиться уже на этих новых судей. Кто готов и, главное, хочет это выдерживать? Давайте посмотрим.

Конкурс на финише. В Украине закрыли прием заявок на должности в Высший Антикоррупционный суд. Был ли ажиотаж и сколько кандидатов решили, что готовы судить вип-коррупционеров? Сегодня мы встретимся с некоторыми из них.

Это место их будущей работы. Одно из двух зданий, которое через несколько месяцев и станет центром по борьбе с коррупцией высшего ранга. Именно здесь хотят разместить Антикоррупционный суд. Пока тут еще нет ремонта, а коридорами не ходят люди в мантиях... И адвокат Андрей Куксюк, каждый день прогуливаясь мимо этого дома, лишь представляет, Как будет приходить сюда на работу. Он один из кандидатов.

Андрей много лет практикует в судах, часто работает с делами НАБУ. Говорит интересно. А новая должность - это новый вызов.

"Сам факт того, що я звичайний юрист із Борисполя зміг подати документи на суддю Вищого антикорупційного суду, це я вважаю і є певним проявом того демократизму, того рівня розвитку нашої держави", - говорит Андрей Куксюк, адвокат.

Теперь Андрей - готовится к тестам. Говорит, давления не боится:

"Я впевнений у своїй доброчесності. Я туди йду не для того щоб грати під чиюсь дудочку У мене немає ні тьоті судді, ні дяді народного депутата, ні мами прокурора. Я кожен день стикаюся з впливом від тої же САП, впливом від працівників НАБУ, їхні методи тиску. Це Уже відбувається, і я вважаю, що у мене вистачить сили ім протидіяти", - говорит Андрей Куксюк, адвокат.

Что такое давление - хорошо знает и Лариса Гольник. Она известная судья из Полтавы. Четыре года назад местного мэра поймали на подозрительной земельной сделке. Когда дошло до суда, он пытался уговорить Гольник закрыть дело. Женщина сообщила об этом правоохранителям, а мэр в ответ обвинил ее во взяточничестве. После этого на Ларису напал неизвестный.

"Тобто все робилося, щоб фактично завадити моій кар'єрі як судді і взагалі, занеєте, відчуття такого, що проганули, якось морального знищення", - говорит Лариса Гольник, судья.

Уже три года Лариса Гольник судья без полномочий, хотя Высший совет правосудия рекомендовал назначить ее бессрочно. На своем жизненном примере она поняла, что такое коррупция и ее последствия.

"Це страшна річ. Вона ламає долю людей, вона може просто знищувати і вбивати, оскільки ми знаємо що внаслідок корупції люди можуть загинути, наприклад як було це з тим же табором Вікторя", - говорит Лариса Гольник, судья.

Лариса - Гольник может претендендовать на мантию в Антикоррупционном суде. Предполагает - конкурс будет жестким. И даже готова проиграть более сильному оппоненту.

"Деякі прізвища мені знайомі, є адвокати, яких я навіть знаю, і як на мене досить достойні бути суддями Антикорупційного суду", - говорит Лариса Гольник.

Не адвокат и не судья, а доцент и доктор наук. Больше 10 лет Алексей Кравчук возглавляет кафедру в столичном КПИ.

"В вищих судах повинні працювати не лише професійні судді, але й науковці, які краще знайомі із практикою Європейського суду з прав людини", - говорит Алексей Кравчук доцент, завкафедрой социологии и права КПИ.

В своей квалификации ученый не сомневается. Говорит, причастен к успешным Антикоррупционным инициативам в университете. Теперь готов бороться со взяточничеством и в масштабах страны.

"Ми не хочемо, щоб чиновники брали хабарі, але хочемо, щоби про всяк випадок була можливість щось піти і вирішити неофіційним шлахом. Звичайно шо так не має буть", - объясняет Алексей Кравчук.

Мотивы кандидатов понятны. Но кто из сотен претендентов наденет мантию будет решать конкурсная комиссия. Конкурс - 9 человек на место. На каждого уже готово досье. Первый экзамен состоится уже в ноябре.

"Знаете, така якість має бути у судді, і ми перевіряємо цю якість - це стресостійкість, тому що тиск буде можливо шалений", - говорит Сергей Козьяков, глава Высшей квалификационной комиссии судей.

Защитить от давления антикоррупционных судей должны особый статус, усиленные меры безопасности и немалые оклады. Хотя, многие кандидаты уверяют - идут работать за идею, твердят, что будущая зарплата - это не главное.

"Я навіть не дивилась, яка це сума буде, мною рухають вже ідеї. Я там чув, що казали, що там сума.. ну значна сума. Я чесно кажучи навіть не звертав на це уваги".

"Мені теж дивно шо кандидати не знають свою зарплату вона вже звучала, це приблизно 50-70 тисяч для судді ВАС і для Апеляції ще вища. Обвинувачення буде представлятися топ-корупціонерам, там на сотні мільонів або мільярдів і я думаю, що можлива і інша мотивація, ніж просто зарплата.", - говорит Сергей Козьяков глава Высшей квалификационной комиссии судей.

К слову, оценивать мотивацию и честность кандидатов должны и международные эксперты. Вскоре, из 12 иностранцев выберут шесть.

В итоге, только 39 кандидатов, которые пройдут все этапы проверки станут судьями новой структуры. Честная работа которой так нужна Украине стране, где коррупция - это проблема номер один.