Когда поднимут цену на газ, и почему до сих пор официально нет никаких внятных комментариев по переговорам с МВФ. Об этом в студии "Подробности недели" рассказал Владимир Фесенко - политический эксперт, который точно знает, что на уме у главных героев украинской политики.

- Кабмин уже не первый раз откладывает повышение цен на газ. Вот теперь до 18 октября. Но ведь МВФ все равно будет давить, чтобы цену повысили, а транш нужен. Что может дать еще и эта передышка?

- Эта передышка означает, что переговоры продолжаются. Если бы правительство сдалась и пошло бы на ультиматумы МВФ, повысить сразу на треть, а то и больше, то это бы уже случилось. А этого не случилось. Значит, правительство добивается компромисса, приемлемого для страны, для бюджета, для простых потребителей. Повышение будет, но поэтапным и таким, чтобы оно не создало чрезмерного политического и социального напряжения.

- У вас есть ответ - почему до сих пор официально нет никаких внятных комментариев по переговорам с МВФ? Пока только слухи, какие-то намеки, утечки. Хотя еще несколько недель назад спикеры от коалиции очень уверенно говорили, что с МВФ все решено и есть даже новая программа. Что происходит?

- Что происходит, могут сказать только участники переговоров. Переговоры начинались еще до приезда миссии МВФ в Украину. Еще летом. Еще летом была информация о том, что есть три разных компромиссных варианта. Не комментируют, потому что слишком деликатная информация и здесь утечка данных может навредить. Ни МВФ, ни правительство, ни "Нафтогаз" не дает какой-то информации, чтобы не сорвать нормальный переговорный процесс.

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