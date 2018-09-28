Генпрокурор оставил Назара Холодницкого без премии [ Редактировать ]
И еще одна новость из мира антикоррупционеров. Назар Холодницкий остался без премии. Генпрокурор Юрий Луценко лишил руководителя САП доплаты за август. Причина - выговор, который Холодницкий получил летом.
Сумма премии не указывается, но если вспомнить размер зарплаты Холодницкого - 222 тысячи гривен за тот же август - то можно понять, что речь идет о немалых деньгах.
по теме
Конфликт САП и НАБУ: чем могут закончиться ссоры антикоррупционеров
Замглавы антикоррупционного комитета Верховной рады Игорь Попов и политический эксперт Тарас Загородний в эфире "Подробности недели" рассказали о ситуации между САП и НАБУ
Конфликт НАБУ и САП будет расследовать СБУ
На этой неделе правоохранители сошлись в очередной битве! НАБУ, САП, ГПУ, СБУ и Нацполиция. Три разбитые машины, один перелом руки и десятки новых громких обвинений
ГПУ перевірить обставини екстрадиції Тимура Тумгоєва
Генеральна прокуратура України перевіряє обставини Екстрадиції до росії Тимура Тумгоєва. Відомство відкрило кримінальне провадження за статтею "Службова недбалість".
САП открыла производство в отношении главы НАБУ Сытника
САП зарегистрировала уголовное производство в отношении директора НАБУ Артема Сытника
Артем Сытник снова не явился в антикоррупционный коммитет Верховной Рады
Директор НАБУ Артем Сытник снова не пришел на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады. Сослался на срочную работу