И еще одна новость из мира антикоррупционеров. Назар Холодницкий остался без премии. Генпрокурор Юрий Луценко лишил руководителя САП доплаты за август. Причина - выговор, который Холодницкий получил летом.

Сумма премии не указывается, но если вспомнить размер зарплаты Холодницкого - 222 тысячи гривен за тот же август - то можно понять, что речь идет о немалых деньгах.