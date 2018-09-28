Омбудсмен Людмила Денисова до сих пор не может получить от российских властей конкретные данные о состоянии здоровья Олега Сенцова. Напомню, он голодает уже почти 140 дней.

Денисова получила "отписку" из России о здоровье Олега. Мол, состояние у него стабильное. Но не дают никаких подтверждающих медицинских документов. Нет и официального заключения консилиума врачей.

А сам Олег написал письмо российской правозащитнице Зое Световой, оно датировано 25 сентября. Выдержки из письма Светова опубликовала в Фейсбуке. Несмотря ни на что, Сенцов, я цитирую, "верит в хороший исход всей этой истории".

И сегодня же российские тюремщики сообщили, что возили Сенцова на обследование в городскую больницу Лабытнанги.

Появились новости о здоровье еще одного украинского политзаключенного в России - Станислава Клыха.

Его мать сообщила, что Станислав жалуется на боль в сердце, почках и ногах. Ей удалось увидеться с сыном первый раз в этом году - украинские консулы помогли Тамаре Клых съездить на свидание со Станиславом в Челябинскую область.