Олега Сенцова обследовали в больнице [ Редактировать ]
Омбудсмен Людмила Денисова до сих пор не может получить от российских властей конкретные данные о состоянии здоровья Олега Сенцова. Напомню, он голодает уже почти 140 дней.
Денисова получила "отписку" из России о здоровье Олега. Мол, состояние у него стабильное. Но не дают никаких подтверждающих медицинских документов. Нет и официального заключения консилиума врачей.
А сам Олег написал письмо российской правозащитнице Зое Световой, оно датировано 25 сентября. Выдержки из письма Светова опубликовала в Фейсбуке. Несмотря ни на что, Сенцов, я цитирую, "верит в хороший исход всей этой истории".
И сегодня же российские тюремщики сообщили, что возили Сенцова на обследование в городскую больницу Лабытнанги.
Появились новости о здоровье еще одного украинского политзаключенного в России - Станислава Клыха.
Его мать сообщила, что Станислав жалуется на боль в сердце, почках и ногах. Ей удалось увидеться с сыном первый раз в этом году - украинские консулы помогли Тамаре Клых съездить на свидание со Станиславом в Челябинскую область.
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