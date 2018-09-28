Свой вклад в рост цен вносит и МВФ. Пусть и непрямо, а при посредничестве украинской власти, но все-таки это будет самый заметный вклад. Увеличение цены газа для населения спровоцирует рост тарифов, а это ударит по кошелькам большинства украинцев.

Что еще требуют в Фонде за новый транш? Смотрите в нашей справке.

От оптимистичных ожиданий до неловкого молчания. Сколько еще ждать такого заветного транша МВФ? Какую "цену" должна заплатить Украина за помощь? Вопросов - масса, ответ - один: стороны договорились договариваться.

"У меня нет подробной информации о переговорах, которые еще продолжаются. Также я не знаю точной даты их завершения", - говорит Джерри Райс, глава Департамента коммуникаций МВФ.

А отсутствие чего-либо конкретного - благодатное поле для предположений и слухов. Еще во время переговоров в Киеве появилось официальное заявление: мол, стороны переходят на другой формат сотрудничества - программу стенд-бай. Но вскоре стало понятно - заявление было поспешным.

Главный камень преткновения и одно из ключевых требований МВФ - цена на газ. Повысить тарифы для населения еще и в предвыборный период украинское правительство должно было в начале года. Но решилось только сейчас.

И для МВФ этого уже недостаточно. По неофициальным данным, Фонд выдвинул новое требование сначала проголосованный сбалансированный бюджет-2019, затем деньги. А это значит, что транш раньше декабря маловероятен.

Кроме того, возможно, что появились и новые антикоррупционные требования кредиторов. Плюс реформа фискальной службы.

Пока судьба очередного транша не ясна. Хотя на кону почти два миллиарда долларов, цена которым - экономическая стабильность страны. От договоренности с МВФ зависят также и другие кредиты - от Евросоюза и Всемирного банка.