Ну, а пока "Нафтогаз" запланировал еще и перестройку внутреннего рынка газа в Украине. Зачем монополисту понадобились еще и свои фирмы-посредники? И как это может отразиться на потребителях? Разбирались наши корреспонденты.

Борьба за вентиль. Главный газовый монополист Украины "Нафтогаз" решил полностью перебрать на себя продажу украинцам голубого топлива. Если сейчас сбытом занимаются облгазы, то уже вскоре их могут заменить три новые компании.

Население будет покупать топливо у "Газопоставляющей компании "Нафтогаз Украины", предприятия теплокоммунэнерго у фирмы "Нафтогаз-Тепло", а вот торговать с промышленниками станет "Нафтогаз-Трейдинг". Все эти предприятия - дочерние компании НАК. Якобы это улучшит ситуацию на рынке, говорят в компании. Но эксперты считают иначе.

"Монополист говорит, что будет у собственной компании покупать, по неизвестно какой цене газ. А потом еще и с наценкой продавать населению. Фактически создают черный ящик, в который будут собирать сверхприбыли на "Нефтегаз". Начислять себе премии. И мы фактически становимся заложниками одной компании, которая облагает налогом всю страну", - говорит Тарас Загородний, политический эксперт.

Платить придется больше, уверяют эксперты. За счет штрафов, которые скоро могут приходить украинцам.

"Поставщик газа могут пойти по правилам третьего энергопакета, когда населению будут выставляться санкции, как с предприятиями теплокоммунэнерго и газ вместо социальных 7 гривен станет 14 или 20 - и по факту не рассчитавшись за месяц вы должны будете отдать сумму в два раза больше", - говорит Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики.

Неясно и каким образом с новыми фирмами будут заключать договоры. Ведь по закону сменить поставщика газа нельзя, если у предприятий есть долги. А за прошлые годы теплокоммунэнерго и промышленники задолжали "Нафтогазу" почти 30 миллиардов гривен. В топ-менджменте НАК лишь разводят руками - мол, это проблема правительства.

"Тут ми кажемо уряду, що якщо буде прийняте відповідне регулювання - питання боргів можна винести за дужки. І ми можемо постачати відповідно газ теплогенеруючим компаніям якшо просто буде певний графік, як я казав, який буде казати про те, як борги будуть погашатися коріння цієї проблеми треба шукати в неефективності зараз ринку газу", - говорит Юрий Витренко, директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз Украины".

Но вот эксперты уверены дело не в неэффективности, а в завышенных тарифах. По подсчетами специалистов, реальная цена газа для населения должна быть не более 3-4 тысяч, а никак не 7 тысяч гривен за тысячу кубов.

"Себестоимость укр газа приблизительно 60-80$. А у "Укргазвидобування" рентабельность почти 250%. Это означает, что тарифы в этой схеме уже давно завышены минимум на 100%", - говорит Тарас Загородний, политический эксперт.

Главный вопрос: как в новой схеме будут учитываться субсидии. Ведь предоплату из бюджета по ним совершать нельзя.

"Газ будет покупаться который добывает государственная Укргаздобыча, а продаваться он будет по рыночной цене посредникам, а посредники будут продавать по социальной цене - в чем логика кроме коррупицонных схем? Потому что они начнут претендовать на дотации со стороны бюджета, претендовать на субсидии, а сегодня это суммы порядка 100 миллиардов и более. Это классическая схема прокладки", - говорит Валентин Землянский, эксперт по вопросам энергетики.

А значит и для новых гигантских премий. На этой неделе суд уже оштрафовал главу "Нафтогаза" Андрея Коболева за отказ раскрыть, как именно руководители монополиста поделили между собой 45 миллионов гривен за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. А за прошлый год топ-менеджеры компании получили бонусов на 127 миллионов гривен - в том числе и за повышение цены газа для украинцев. Такими щедрыми подарками Коболева своим подчиненным уже заинтересовались правоохранители, открыв уголовное производство. Не исключено, что новая схема "Нафтогаза" даст повод для очередных громких расследований.