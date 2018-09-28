Вообще украинскую экстренную помощь реформируют по европейскому образцу. В западных странах действительно скорая помощь приезжает лишь в экстренных случаях. Но ведь важно поменять не только правила.

Ведь остальные медицинские реалии - инфраструктура оказания помощи, техническая база, квалификация и количество врачей и больниц - уж очень отличается.

О том как и в каких условиях работают бельгийские врачи, и на что могут рассчитывать их пациенты - Елена Абрамович расскажет.

Температура 40 или зашкаливает давление? Если вы в Бельгии - даже не пытайтесь звонить в скорую. К вам никто не приедет. И даже если вы возьмете такси и доберетесь до пункта оказания неотложной помощи сами - можете полдня просидеть в очереди.

А все потому, что такие симптомы не считаются серьезными. И с повышенной температурой пациенты звонят семейному врачу, объясняет доктор Патрик Вандевурд. Он работает в скорой при Гентском университете.

"Я никогда не говорю пациенту, что нельзя сюда приезжать. Но наша обязанность - объяснить, что здесь мы ничего особенного делать не будем, продолжить лечение должен терапевт. То есть мы перенаправляем", - говорит Патрик Вандевурд, врач, заведующий службой спасения 112 в Генте.

Всего четверть пациентов попадают в отделение неотложки на каретах скорой помощи. Остальные добираются своим ходом - на машинах, такси или частных скорых. Так как в Брюсселе на 15 отделений всего 28 карет. Когда у сына месье Жиони впервые случился приступ удушья, он повез его в больницу сам.

"Когда мы выехали на дорогу, то поняли, что из-за пробок добраться будет очень сложно. Нам повезло, что рядом стояла машина полиции, мы попросили о помощи, они включили сирену и сопровождали нас до ближайшей больницы", - говорит Школьчим Жиони, житель Брюсселя.

Через пару недель приступ повторился и тогда месье Жиони уже звонил в скорую.

"Приехали очень быстро. Буквально в течение пяти минут".

Правда, вместо врачей к пациенту приехали... спасатели.

"По форме я понял, что это пожарные. Спросил, почему их направили сюда. Они объяснили, что поскольку у пожарных не так много работы, они обучены оказывать первую помощь и доставляют людей в пункты скорой", - говорит Южин Жиони, житель Брюсселя.

Куда направить спасателей, а куда врачей, решают операторы call-центра службы 112. Все зависит от состояния пациента. Кареты скорой приезжают обычно на аварии или если существует угроза жизни человека. В остальных случаях - пациенты приезжают сами и регистрируются.

"Здесь можно увидеть, кто каким пациентом занимается и где они находятся. Есть цветовое распределение, зеленые - это те, кто могут подождать час-два, желтый цвет означает, что врач должен подойти в течение часа, есть также оранжевый - это 5-15 минут, и красный - когда нужна неотложная помощь".

Мониторы по всей больнице, чтобы врачи понимали, куда бежать. В особо загруженные дни персонал использует цветные жилеты.

"Например, есть лидер команды, и он действительно берет и надевает жилет".

Палаты тоже разделены на секторы. Для детей с игрушками и телевизорами. Отдельно - зона для пациентов с незначительными травмами и врачи не отвлекаются, и люди подальше от суматохи. Как, например, этот мальчик с растяжением ноги.

"Левую стопу. - Играл в футбол? - Нет, просто прыгнул неудачно".

Палаты оборудованы по последнему слову техники для осмотра врачами разных специальностей - травматологами, гинекологами, психиатрами.

"Здесь сидит пациент, проход закрывается, чтобы защититься в случае агрессии, а тут находится психиатр".

Хватает и расходных материалов. О такой знакомой для украинцев проблеме - нехватке бинтов или перчаток - здесь даже не слышали.

"Антисептик возле каждой двери и перчатки всех размеров - S, M, L, Xl".

Все, что подороже, - под замком.

"Нужно сделать отпечаток пальца, ввести имя пациента, выбрать название препарата, и тогда дверца разблокируется. Лекарство автоматически записывается на счет пациента".

И стоит это все недорого для пациентов. Около 75% медрасходов покрывает обязательное страхование. Бельгийцы платят соцвзносы - около 10 процентов, и еще 25 - работодатель. Наличными в отделении скорой никто не расплачивается, аптек - чтобы сбегать и купить необходимые препараты здесь нет, а окончательный счет за услуги приходит пациенту на почту - через несколько недель. Чем больше пациентов - тем богаче больница.

"Вот так выглядит реанимация, оборудование здесь постоянно обновляется. Есть даже специальный департамент, который следит за новинками на рынке. Самой старой технике - всего 6 лет",- говорит Елена Абрамович, корреспондент.

Частично медучреждения финансируются государством. Но эта сумма фиксированная, и по сравнению с доходом от пациентов незначительная.