Украинцы уже привыкают к тому, что скорая помощь, к сожалению, становится очень нескорой. А кое-где и вообще перестала приезжать. Задумайтесь об этом факте - уже несколько лет экстренная медицина не получает финансирования из госбюджета. Судьба скорых зависит только от милости местных властей.

Правда, в проекте бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел деньги на экстренку, но и этих средств не хватит на потребности во всех областях. А теперь еще экстренной медицине пообещали реформу, проект которой вызвал десятки болезненных вопросов и у медиков, и у пациентов. Что ждать - разбиралась Евгения Коваленко.

"Скорая" будет работать по-новому. Экстренная медпомощь - на пороге кардинальных изменений:

"Швидка допомога - це не поліклініка, яка на колесах виїжджає", - говорит Анатолий Вершигора, директор Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф Киева.

Формально новые протоколы Минздрава для диспетчеров еще не действуют. Но тем не менее, они Уже фильтруют вызовы. Скорая теперь не выезжает к пациентам с высокой температурой или скачками давления. С такими жалобами нужно вызывать "неотложку", консультироваться с врачом по телефону или обращаться к семейному врачу.

"Я не знаю, как можно с ребенком маленьким тем более при температуре большой куда-то бежать. Может быть разная ситуация. И может быть каждая минута важна", - говорит Евгения Праник, мать двухлетнего ребенка.

Евгения вспоминает: летом на отдыхе вся семья подхватила какой-то вирус. У ребенка резко поднялась температура под 40. Вызвали скорую. Говорит, повезло, что врачи приехали быстро.

"Без укола неизвестно когда бы эта температура спала, и что было бы", - говорит Евгения Праник, мать двухлетнего ребенка.

"Всі хвороби прогресують саме у вечірній і нічний час. І у дитинки підвищилася температура тіла, поки мама дочекається ранку, поки дійде до сімейного лікаря, поки там постоїть у черзі і це може привести до незворотніх наслідків", - объясняет Олег Панасенко, глава свободного профсоюза медицинских работников Украины.

Решение отправлять к вам "скорую"или нет - принимает диспетчер.

По новым правилам, диспетчер обязан подробно расспросить пациента о симптомах.

Анатолий Вершигора - директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева

"У нас працює автоматизована система, в якій вже заложені ті питання, які повинна задати диспетчер. І він несе кримінальну й адміністративну відповідальність", - говорит Анатолий Вершигора - директор Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева.

Бригада экстренной медпомощи должна выезжать только в экстренных случаях - при угрозе жизни. И в течение 8 минут.

"Якщо ви попали в ДТП, якщо ви травмувалися в торговельному центрі, якщо ви на будівництві, якщо щось сталось у громадському місці, ми приїдемо й надамо допомогу", - говорит Анатолий Вершигора.

Также в Минздраве планируют переформатировать бригады "скорых". Вместо врачей и фельдшеров в них будут парамедики. Их задача - стабилизировать состояние пациента и довезти его до больницы. Для этого персонал должен пройти двухмесячные курсы. Но переучиваться многие не хотят.

"Ніхто не хоче перекваліфіковуватись нижче, тому що парамедики вони ж не вчаться стільки, скільки ми вчимося", - говорит Елена Федай, 1врач скорой помощи.

После переатестации парамедикам обещают зарплаты около 14 тысяч. А вот водители скорой станут медицинскими техниками. Они должны будут не только водить машину, но и помогать бригаде. Вячеслав уже это делает.

"Помогаю выгрузить носилки, помочь загрузить больного надо на носилки. То, что женский коллектив не может", - говорит Вячеслав Полохов, водитель скорой помощи.

Но прибавки к зарплате за дополнительные обязанности водитель пока не получил.

Изменения в работе "скорой" уже испытала на себе Татьяна Андреевна. У нее - вывих тазобедренного сустава. Передвигается на костылях. Несколько раз в неделю ей нужны уколы и капельницы.

"Я визивала тільки неотложку. Мені приїжджали, давали укол - була тут неотложка, її тоже зняли. І все перевели на швидку допомогу",- говорит Татьяна Литвинськая, пациентка.

Раньше "неотложка" работала при районной поликлинике. Но теперь все бригады перешли в подчинение Центра экстренной медпомощи и медицины катастроф. И на такие вызовы больше не приезжают.

"Я їжджу на уколи, на капельниці, а лікарні наші теж не приспособлені для того, щоб така людина як я могла там лікуватися. Зараз я іду робити кардіограму", - говорит Татьяна Литвинськая.

При скачке давления - к женщине тоже отказались ехать.

"Але є ж і різні підвищення тиску. Є й гіпертонічні кризи. які потребуюить негайної допомоги цій людині. Якщо негайно не викликати бригаду екстреної медичної допомоги чим це завершується інсультом", - говорит Олег Панасенко, глава свободного профсоюза медицинских работников Украины.

А пока в столице активно перенаправляют к семейным врачам, в регионах и отправить не к кому. Докторов не хватает. К примеру, в Черновицкой области на некоторых участках на одного семейного врача пять тысяч пациентов!

"У нас район 26 тисяч населення. Тобто у нас мало би бути хотя би 12-15 сімейних лікарів, їх такої кількості немає. У нас є дільниці, де сімейний лікар обслуговує по 4,5 по 5 тисяч населення", - говорит Михаил Дячук, главный врач Путильской центральной районной больницы.

Это райцентр Путила. Кабинет службы экстренной медицины находится в помещении райбольницы. Его арендуют. Все фельдшеры и водители с многолетним опытом. Рабочий день Натальи Луканюк начинается с рассветом. Работы всегда много.

"Тут знаходиться і кардіологія, і кровотеча, бронхіапльні астми, щоб можна надати допомогу, анальгін є", - говорит Наталья Луканюк, фельдшер.

Лекарства есть, а вот форму приходится покупать за свои деньги.

"До тисячі гривень за форму".

В бригаде только фельдшер и водитель. Этой машине больше 15 лет. Иногда к больным бригада не доезжает.

"Часто ламається. От так їдемо, їдемо. Тяжко дуже на старій машині. Можемо і не встигати на виклик - через дороги, дороги дуже погані", - говорит Анатолий Юрбаш, водитель.

Кроме навыков экстремального вождения, Анатолий также умеет оказывать первую медпомощь.

"Штучне дихання шину можу помогти наставити, забинтувати", - говорит Анатолий Юрбаш, водитель.

Экстренная медпомощь приехала к Марии Вторак. У женщины ушиб ноги.

"Треба вам знеболити треба поїхати в лікарню, щоб зробити знімочок".

Медэксперты говорят: в украинском обществе просто не понимают функций экстренной скорой помощи.

"У нас звикли, що швидка медична допомога це фактично якесь моментальне медичне таксі. Яке може приїхати, виміряти температуру, збити жар дитини, хоча по всіх медпротоколоах всесвітніх. Такі функції вони б не мали виконувати в цілому", - говорит Наталья Гусак, общественная активистка.

Приблизить Украину к мировым стандартам хотят с помощью реформы. Но проблема в том, что пока в украинских реалиях скорая для многих людей единственная возможность получить хоть какую-то медпомощь.