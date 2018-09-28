Отравление Скрипаля: следователи вышли на еще одного подозреваемого [ Редактировать ]
Британские следователи вышли на еще одного подозреваемого в деле о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Оказывается, еще и третий российский разведчик приезжал посмотреть на, так сказать, "Солберийский собор".
Спецслужбы считают, что этот человек изучал местность и планировал покушение. А уже потом двое его "коллег" привезли в Британию отравляющее вещество. По данным журналистов, имя третьего участника тоже известно следствию.
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