Британские следователи вышли на еще одного подозреваемого в деле о покушении на Сергея и Юлию Скрипалей в Солсбери. Оказывается, еще и третий российский разведчик приезжал посмотреть на, так сказать, "Солберийский собор".

Спецслужбы считают, что этот человек изучал местность и планировал покушение. А уже потом двое его "коллег" привезли в Британию отравляющее вещество. По данным журналистов, имя третьего участника тоже известно следствию.