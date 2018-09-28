Директор Госбюро расследований рассказал о перспективах структуры [ Редактировать ]
Еще одно Бюро и еще одна порция проблем. Запуск Госбюро расследований возможен уже в этом году. Но начать работать полноценно, то есть дойти до реальных приговоров по делам, сможет только в следующем году, да и то это - оптимистичный прогноз.
Напомню, именно этот новый правоохранительный орган должен забрать следственный аппарат у прокуратуры, сделав следствие по-настоящему независимым. И вот вроде бы все уже почти готово и финансирование есть, и тендеры объявляют, и специалистов ищут. А депутаты и тут умудрились, так сказать, подлянку оставить!
Оперативная работа для Госбюро по-прежнему заблокирована из-за несоответствий в законодательстве.
Как долго тянут депутаты с исправлением ошибок? И что об этом думают в самом Бюро? Мы попросили прокомментировать эту тему Романа Трубу, директора ведомства.
"Ми не розпочнем роботу з оперативними підрозділами. Це питання залежало у повній мірі від депутатів ВР. З березня у сесійній залі знаходиться законопроект, який вирішує це питання. Необхідно було внести зміни і передбачити посаду оперативного працівника. Це дало б змогу оголосити конкурс і розпочати роботу оперативним підрозділам.
Однак я чітко стверджую, що станом на дистопад ми не зможемо обрати оперативних працівників. Це не завадить запуску роботи Державного бюро розслідувань. Це вплине на ефективність цієї роботи. Проте я буду продовжувати спілкуватися з депутатськими фракціями, з депутатами і переконувати їх в необхідності прийняття законопроекту в другому читанні", - говорит Роман Труба, директор госбюро расследований.
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