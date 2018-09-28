Скандал в Германии: католические священники совратили тысячи подростков [ Редактировать ]
Германия переживает масштабный скандал. Дело о педофилах. Жертвы - тысячи детей и подростков. Преступники - служители Католической церкви. Кардиналы публично просят прощения, но... виновных только обещают наказать. Почему затягивается возмездие? Разбиралась Татьяна Логунова.
Немец Норберт Денеф - один из немногих, кто не боится и не стесняется рассказывать свою историю. Он без колебаний соглашается на интервью и приходит в эфиры многочисленных ток-шоу.
"Мне было 10 лет, я стал церковным прислужником и очень радовался этому событию. А потом все началось. Я не понимал, что происходит. Но чувствовал, что все это неправильно, плохо. Шесть лет это делал священник, потом два года - органист", - говорит Норберт Денеф, житель Германии.
Первыми его историю - услышали не журналисты, а родные. Когда мужчине было уже сорок и он понял, что не может больше в одиночку бороться с призраками прошлого.
"Знаете, когда я решился рассказать об этом, я год стоял перед зеркалом и, как актер, пытался произнести фразу - я стал жертвой сексуального насилия. Я просто не мог ее выговорить", - говорит Норберт Денеф, житель Германии.
Потом Норберт Денеф основал организацию, которая помогает жертвам сексуального насилия со стороны католических клириков.
Три тысячи шестьсот семьдесят семь детей и подростков - стали жертвами сексуальных надругательств со стороны представителей католической церкви в Германии. Такую цифру на этой неделе назвал архиепископ Мюнхена, кардинал Райнхард Маркс. Он озвучил выводы комиссии, которая изучила церковные акты за последние 70 лет. Ее доклад шокирует. В сексуальных домогательствах обвиняются полторы тысячи клериков. Акты насилия совершались в квартирах, интернатах, приютах и церковных помещениях. В половине случаев жертвы были младше 14 лет.
Церковь просит прощения и обещает наказать виновных.
"Сексуальное насилие - это преступление. Все, кто виновен, должны быть наказаны. Очень долго мы в церкви отводили глаза, скрывали, отрицали, не хотели, чтобы это было правдой. Как председатель конференции немецких епископов, я хочу попросить прощения за все ошибки, за причиненную боль. Мне стыдно", - говорит Райнхард Маркс, кардинал, председатель Конференции немецких католических епископов.
Открыть церковные акты и провести независимое расследование требуют представители жертв. Они подозревают - пострадавших может быть значительно больше. Это допускают и авторы исследования.
"Мы говорим о минимальных цифрах, о нижнем пороге. Есть случаи, которые мы не можем доказать. Это, так называемые "черные цифры", - говорит Харальд Драйзинг, психиатр.
Подобные скандалы сотрясают римо-католическую церковь не в первый раз. Аргентина, Австралия, Бельгия, Нидерланды, Чили, совсем недавно США, и вот Германия.
Все исправить и вернуть доверие верующих - обещает лично Папа Римский.
"До тех пор, пока есть хотя бы один священнослужитель, который совершает акт насилия по отношению к мальчику или девочке, ситуация чудовищная. Когда это происходит в церкви - это еще ужаснее, потому что клирики должны приводить детей к богу, а не разрушать их", - говорит Папа Римский Франциск
Самого понтифика, кстати, тоже недавно обвинили в сокрытии аморального поведения своих подопечных. Влиятельный ватиканский дипломат Карло Мария Вигано утверждает - Франциск знал, что американского кардинала Теодора Маккерика, который недавно ушел в отставку, подозревают в сексуальных домогательствах к подростками.
Но, тем не менее, сделал его своим доверенным лицом и снял с Маккерика персональные санкции, наложенные предыдущим Папой - Бенедиктом XVI. На все эти обвинения глава римо-католической церкви ответил в лучших ее традициях. Молчанием.
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