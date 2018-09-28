Появился еще один участник конфликта между Венгрией и Украиной. Спецслужба будет расследовать выдачу венгерских паспортов в Закарпатской области. Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко. Объяснение простое: если есть доказательства по второму гражданству, то это должно наказываться.

И это точно новый этап в конфликтной ситуации, ведь раньше силовиков не привлекали и проблему пытались решить только дипломаты.

Все изменилось после публикации видео, которое зафиксировало, что венгерские дипломаты не только выдают свои паспорта украинским гражданам, но еще и инструктируют, как скрывать эти факты от украинского государства.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин даже пригрозил выслать венгерского консула за такую практику. Венгры, в свою очередь, пообещали выслать в ответ украинского консула и отказались признать какие-либо нарушения.

Но и это еще не все. Украинских граждан, получивших венгерские паспорта, начали вносить в базу сайта "Миротворец".

Данные первых пяти человек - уже в интернете. Это депутаты местных советов Закарпатья и заместитель мэра Чопа. Кстати, МИД Венгрии уже пообещал защитить этих людей и других владельцев венгерских паспортов в Украине.

Кстати, еще одной горячей паспортной точкой для Украины может стать и Чехия. По крайней мере, глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль уверен в этом. Сами чехи - опровергают. Якобы даже формально наладить выдачу паспортов не могут. Но это тот случай, когда правду узнаем только со временем.

А вот что правда в конфликте с Венгрией - можно сказать уже сегодня. Эту тему мы попросили прокомментировать Министерство иностранных дел Украины. Каких шагов ждать дальше от наших дипломатов? И чем это все грозит обычным людям, пусть даже и с двумя паспортами? Вот что нам ответили в МИДе.

"Ми залишаємося прихильниками діалогу. І нещодавно наш міністр зустрічався з угорським колегою, доводив нашу позицію, пропонував варіанти вирішення. Нажаль, поки ми не бачимо конструктивного підходу з угорського боку, і будемо діяти відповідно діючим принципам міжнародного права.

Тобто, консул, який порушив законодавство України, повинен покинути територію України. Відповідні дії з угорського боку цілком ймовірні, але це їхнє право. І ми маємо в даному випадку захистити територію України від посягань іноземної держави втручатися у внутрішні справи. Для звичайних громадян України, це не несе жодної загрози. Оскільки діюче законодавство не передбачає прямої санкції за порушення режиму єдиного громадянства. Мова йде про те, що якщо громадянин добровільно набув якогось громадянства, це може бути підставою для позбавлення громадянства.

В даному випадку до практичного застосування саме цієї статті не дійде. Але, наприклад громадяни, які займають державні посади, перебувають на військовій службі, які перебувають в спеціальних органах, вони повинні тричі задуматися. оскільки це є прямим порушенням закону про державну службу і відповідним чином може їх торкнутися, включаючи позбавлення робочого місця", - говорит Василий Боднар заместитель министра иностранных дел Украины.

А вот как на все это выяснение межгосударственных отношений реагируют сами украинцы и венгры, живущие по обе стороны госграницы? И что собираются делать со своим вторым паспортом, если силовики уже заговорили, что это может быть поводом для расследования?

По самым скромным оценкам, число украинских граждан, который уже успели получить документы от венгерского государства, превышает сто тысяч. Наша Елена Зорина уже готовит материал об этой проблеме для следующих "Подробностей недели".