В одном из недостроенных домов в Подольском районе Киева подросток упал в шахту лифта. Инцидент произошел в недострое на улице Набережно-Крещатицкой, сообщает Киев Оперативный..

От полученных травм 15-летний подросток погиб. По словам местных жителей, на эту стройку подростки ходят регулярно.

"Ужасная новость поступила с Набережно-Крещатицкой, 9: в недострое в шахту лифта упал 15-летний парень. К сожалению, он получил травмы несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

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