В результате обрушившихся на индонезийский остров Сулавеси серии землетрясений и цунами погибли не менее 30 человек, сообщает Reuters.



Число погибших подтвердил представитель местной больницы. Еще 12 человек пострадали при землетрясениях и цунами.

28 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 у побережья индонезийского острова Сулавеси. Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.