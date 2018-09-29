Землетрясение в Индонезии: погибли 30 человек [ Редактировать ]
В результате обрушившихся на индонезийский остров Сулавеси серии землетрясений и цунами погибли не менее 30 человек, сообщает Reuters.
Число погибших подтвердил представитель местной больницы. Еще 12 человек пострадали при землетрясениях и цунами.
28 сентября, произошло сильное землетрясение магнитудой 6,1 у побережья индонезийского острова Сулавеси. Землетрясение было зафиксировано в 07.00 по времени UTC (10.00 по Киеву). Эпицентр подземных толчков располагался в 55 километрах от города Палу на острове Сулавеси. Очаг залегал на глубине 18,1 километра.
по теме
Мощное землетрясение в Индонезии вызвало цунами (видео)
В результате мощного землетрясения на индонезийском острове Сулавеси погиб человек
Землетрясение в Японии: количество жертв неумолимо растет
Число погибших в результате землетрясения на острове Хоккайдо увеличилось
В столице школьник разбился насмерть на стройке
Трагедия произошла в одном из недостроенных домов в Подольском районе
Девушка выбросилась с 10 этажа общежития
В Днепре 28 сентября, около 14:00, 18-летняя девушка сбросилась с 10-го этажа общежития.
В Киеве закрыли легендарный кинотеатр
О закрытии кинотеатра сообщили в администрации учреждения