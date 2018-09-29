Умер основатель культовой рок-группы [ Редактировать ]
В Сан-Франциско скончался основатель и один из ведущих вокалистов культовой рок-группы эпохи хиппи Jefferson Airplane Марти Балин. Музыкант умер 27 сентября. Причины смерти пока неизвестны, сообщает Rolling Stone со ссылкой на представителя музыканта.
Jefferson Airplane считается пионером психоделического рока. Группа была основана в 1965 году, став впоследствии одной из самых востребованных и высокооплачиваемых рок-групп в мире. Мировое признание ей принес альбом "Surrealistic Pillow", вышедший в 1967 году. Две композиции с этого альбома - "Somebody to Love" и "White Rabbit" - вошли в список "500 лучших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone". В дальнейшем группа продолжила свое существование под названием Jefferson Starship.
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