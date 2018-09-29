Из бюджета Пентагона на 2019 год Украине выделят 250 млн долларов. Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США на странице в Facebook.

Таким образом, объемы помощи Украине на безопасность и оборону по линии Пентагона увеличены на 50 млн долларов по сравнению с бюджетом 2018 года.

"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего Государства в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.

Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год.