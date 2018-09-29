США выделят Украине 250 млн долларов [ Редактировать ]
Из бюджета Пентагона на 2019 год Украине выделят 250 млн долларов. Президент США Дональд Трамп подписал принятый Конгрессом "Закон об ассигнованиях на нужды Министерства обороны на 2019 год", говорится в сообщении пресс-службы посольства Украины в США на странице в Facebook.
Таким образом, объемы помощи Украине на безопасность и оборону по линии Пентагона увеличены на 50 млн долларов по сравнению с бюджетом 2018 года.
"Высоко ценим растущую поддержку Украины нашим ключевым стратегическим партнером - Соединенными Штатами Америки, направленную на укрепление обороноспособности нашего Государства в противодействии российской агрессии", - говорится в сообщении.
Ранее палата представителей Конгресса США одобрила проект бюджета Пентагона на 2019 год.
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