В Болградском районе Одесской области мужчина ограбил и заживо сжег пенсионера. Прибывшие на место происшествия пожарные, обнаружили тело хозяйки частного дома с признаками насильственной смерти, пишут "Факты".

Экпертиза показала, что женщина умерла в результате удушения угарным газом. В ходе осмотра тела погибшей на голове обнаружены повреждения, также выяснилось, что из дома пропали деньги. Полиция уже арестовала злоумышленника - 28-летнего жителя Болграда. Задержанный сознался в содеянном. Согласно показаниям мужчины, он побывал в гостях, где употреблял алкоголь. Возвращаясь домой, захотел выпить еще, но денег уже не было. Однако молодой человек вспомнил, что рядом живет одинокая 72-летняя пенсионерка.

Подозреваемый пробрался в дом и начал искать деньги. От посторонных звуков 72-летняя женщина проснулась, тогда злоумышленник нанес ей удары по голове. Мужчина забрал из дома 600 гривен сбережений, найденные в одной из комнат. Чтобы скрыть следы, преступник поджег дом. Задержанный утверждает, что, когда он уходил из горящего дома, потерпевшая еще была жива.

По факту инцидента было начато расследование. Читайте также, в Киеве парень зверски убил таксиста.