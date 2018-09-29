Германия выделит деньги на энергетическую модернизацию Украины [ Редактировать ]
Правительство Германии готово выделить Украине на энергетическую модернизацию 40 млн евро, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития по результатам старта переговоров с представителями из Германии.
Отмечается, что деньги планируется направить на программы для снижения выбросов парниковых газов, а также на развитие энергосберегающих технологий и ресурсосбережения при строительстве.
Помимо этого, Германия может профинансировать также инициативы украинского правительства в энергетической реформе. В частности, во время встречи 28 сентября 2018 украинская сторона получила предложения относительно сотрудничества по приоритетным направлениям "Энергоэффективность" (объем помощи свыше 10,6 млн евро) и "Устойчивое экономическое развитие" (объем помощи 6 млн евро).
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