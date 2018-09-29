Украинскому политзаключенному Олегу Сенцову провели корректировку лечения в Лабытнангской городской больнице, куда его вывезли из колонии для планового обследования. Об этом сообщает "Сегодня" со ссылкой на пресс-службу исполнения наказаний России по Ямало-Ненецком автономном округу.

"28 сентября 2018 года, осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов", - говорится в сообщении.

Фото: Управление федеральной службы исполнения наказаний по Ямало-Ненецкому округу

По результатам обследования Сенцову провели "коррекцию лечения", но детали о ее причинах и состоянии здоровья политзаключенного ничего не сообщили. На днях украинского режиссера вывезли из колонии в городскую больницу.