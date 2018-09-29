В Донецке прогремел взрыв, есть пострадавшие [ Редактировать ]
На съезде так называемой "Компартии ДНР" в Донецке в субботу, 29 сентября, произошел взрыв, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на росСми.
По словам "депутат Народного совета ДНР" Владислава Бердичевского, в результате взрыва пострадали трое людей.
"Взрыв произошел на съезде Компартии ДНР. Трое человек пострадали, когда выходили из здания", - сказал он.
По предварительным данным, взрыв произошел в здании в Куйбышевском районе Донецка на пересечении улиц Хлебодарна и Бакинских Комиссаров.
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