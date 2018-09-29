В Колумбии женщина и ее любовник вызвали такси до мотеля, а водителем машины оказался ее муж, сообщает издание El Espectador.

Курьезный инцидент произошел с жителями города Барранкилья. Женщина по имени Йеми и ее любовник Хесус Барриос скрывали свой роман больше года, пока по нелепой случайности не попались на глаза мужу изменщицы. Девушка и не подозревала, что ее супруг подрабатывает извозом, используя машину и аккаунт друга по имени Леонардо. До того как водитель приехал к ним, любовники внимательно изучили аккаунт Леонардо и пришли к выводу, что никто из них с ним не знаком.

Муж и жена узнали друг друга, только когда пара села в такси. Версии разных источников о том, что произошло дальше, отличаются. Одни пишут, что парочке удалось сбежать от разгневанного мужа, а другие - что Йеми и супруг вышли из машины и начали скандалить.

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