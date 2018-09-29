На Закарпатье сотни домов остались без газа [ Редактировать ]
В Закарпатской области поврежден газопровод среднего давления в селе Дубровка (Ужгородский район). Вечером 28 сентября в Закарпатгазе получили сообщение о повреждении газопровода, передает Mukachevo.net.
Авария произошла в результате несанкционированных земляных работ - работниками сельскохозяйственного общества был поврежден газопровод среднего давления, добавляют в Закарпатгазе. В результате аварии без газоснабжения остаются жители 2978 домохозяйств в селах Дубровка, Ляховцы, Худлево, Андреевка, Гайдош, Кибляры, Пацканево, Ирлява, Чабановка, Волково, Чертеж, Линце, Анталовцы, Среднее, Верхнее Солотвино и пгт. Среднее.
В Закарпатгазе просят с пониманием отнестись к временным неудобствам, а также способствовать доступа газовщиков к газовым сетям в пределах произошедшей аварии.
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