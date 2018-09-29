Землетрясение в Индонезии: количество жертв стремительно растет [ Редактировать ]
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 384 человек, сообщили власти острова Сулавеси, где произошли стихийные бедствия.
Отмечается, что данные не окончательные, поскольку поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас известно, что большинство погибших готовились на пляже к городскому фестивалю. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), выжили те люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров, передает Reuters.
"Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли", - сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо.
На днях у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.
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