Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии возросло до 384 человек, сообщили власти острова Сулавеси, где произошли стихийные бедствия.

Отмечается, что данные не окончательные, поскольку поисково-спасательная операция продолжается. Сейчас известно, что большинство погибших готовились на пляже к городскому фестивалю. По данным Национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB), выжили те люди, которые сумели забраться на деревья на высоту более шести метров, передает Reuters. ​

"Когда вчера возникла угроза цунами, люди все еще занимались делами на пляже и не сразу убежали, они погибли", - сказал представитель BNPB Сутопо Нугрохо.

На днях у берегов Индонезии произошло мощное землетрясение.