Новый международный аэропорт в Днепре можно построить и ввести в эксплуатацию в течение 2 лет. Об этом заявил президент и владелец группы DCH Александр Ярославский. В ходе выступления на международном экономическом форуме в Харькове, он отметил, что с сентября 2017 года группа DCH инвестировала в украинскую промышленность более 300 млн долл.: Днепровский металлургический завод (более 180 млн долл.) и карьер "Сухая балка" (более 130 млн долл.).

Ярославский в очередной раз заявил, что готов инвестировать в аэропорт Днепра и создать там объект по типу Международного аэропорта "Харьков", где пассажиропоток за неполные 6 лет после реконструкции к Евро-2012 увеличился в 10 раз.

"Для реализации проекта необходимо, в моем понимании, объединить усилия государства и частного инвестора. Пример – это харьковский аэропорт, когда государство профинансировало взлетно-посадочную полосу и перрон, а моя компания построила, профинансировала аэровокзальный комплекс. Приблизительно порядки (цифр, – ред.) такие же, как и в Харькове. В Харькове полоса стоила 200 млн долларов, в Днепре, мы посчитали, та же полоса и такой же перрон, в таких же объемах будут стоить 120 млн долл. Это на 80 млн долл. дешевле. Плюс аэровокзальный комплекс. В Харькове он стоил 100 с копейками миллионов. За счет удешевления и оптимизации материалов мы можем в Днепре построить за 70 млн долл. То есть проект будет стоит в общем порядка 200 млн долл.", - пояснил Ярославский.

По его словам, для начала реконструкции аэропорта необходимо решение правительства. "Днепр на уровне Харькова – миллионный город. Плюс регион – порядка 3 миллионов проживают, 22 города. Такие предприятия, как "Криворожсталь", ГОКи. Разве люди не достойны иметь такой аэропорт?" - сказал бизнесмен.

Он подчеркнул, что в случае согласия Кабинета министров Украины на финансирование взлетно-посадочной полосы аэропорт Днепра будет полностью отремонтирован в течение 2-2,5 лет. "Сумасшедший промышленный потенциал. Ну как может быть такой регион без аэропорта? Нам необходимо 2–2,5 года. Если мы навалимся, мы поднимем этот проект. Это будет изюминка, это будет на загляденье. Вы можете убедиться, посмотрев на харьковский аэропорт", - подытожил Ярославский.