Видео вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе попало в сеть [ Редактировать ]
Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе, произошедшего накануне, передает "УНИАН".
На видео, опубликованном на Youtube-канале "Новости 7", видно, как к месту инцидента подъезжает машина с инкассаторами, они выходят из машины. В это время из автомобиля, стоявшего рядом, выбегают четверо человек, двое из которых нападают на инкассатора и отбирают у него деньги.
На днях неизвестные совершили нападение на инкассаторов в Одессе.
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