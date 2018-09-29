Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент вооруженного ограбления инкассаторов в Одессе, произошедшего накануне, передает "УНИАН".

На видео, опубликованном на Youtube-канале "Новости 7", видно, как к месту инцидента подъезжает машина с инкассаторами, они выходят из машины. В это время из автомобиля, стоявшего рядом, выбегают четверо человек, двое из которых нападают на инкассатора и отбирают у него деньги.

На днях неизвестные совершили нападение на инкассаторов в Одессе.



