Средиземноморская диета - эффективный способ избавиться от депрессии [ Редактировать ]
Ученые из Великобритании выяснили, что диета помогает нормализовать психику человека. Специалисты из Университетского колледжа Лондона утверждают, что средиземноморская диета в некоторых случаях, помогает более эффективно справиться с депрессией, чем антидепрессанты.
В рамках данного плана питания человеку необходимо употреблять орехи, чечевицу, горох, оливковое масло, красное вино, различные овощи и рыбу. Эта диета не только полезна для ментального здоровья человека, но также понижает риски возникновения воспалительных процессов в организме. Ученые отметили, что риски развития депрессии значительно увеличиваются при употреблении жирной пищи, бакалейных товаров и сахара.
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