За пару секунд до взрыва: опубликовано последнее фото Захарченко [ Редактировать ]
В сети появилась последняя фотография, на которой главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко входит в кафе "Сепаратист", где через пару секунд произошел взрыв. Снимок опубликовал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.
"За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. "Ташкент" это доказал на собственном примере. Закер -вперед!" – говорится в сообщении.
Фото: Facebook
На кадрах видно, как Захарченко в сопровождении своего телохранителя заходят в кафе. Следовавший за ними министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" остановился, чтобы пропустить вперед женщину.
Напомним, в августе в Донецке взорвали главу так называемого ДНР Захарченко.
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