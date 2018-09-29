В сети появилась последняя фотография, на которой главарь так называемой "ДНР" Александр Захарченко входит в кафе "Сепаратист", где через пару секунд произошел взрыв. Снимок опубликовал офицер Вооруженных сил Украины (ВСУ) Анатолий Штефан на своей странице в Facebook.

"За мгновение до праздничного дня на календаре. Оказывается быть джентльменом не только важно, но и для жизни важно. "Ташкент" это доказал на собственном примере. Закер -вперед!" – говорится в сообщении.

Фото: Facebook

На кадрах видно, как Захарченко в сопровождении своего телохранителя заходят в кафе. Следовавший за ними министр доходов и сборов "ДНР" Александр Тимофеев по прозвищу "Ташкент" остановился, чтобы пропустить вперед женщину.

Напомним, в августе в Донецке взорвали главу так называемого ДНР Захарченко.