В Одессе ограбили инкассаторов [ Редактировать ]
Нападение на инкассаторов. В Одессе накануне вечером неизвестные с оружием ограбили инкассаторов, которые забирали выручку из пункта обмена валют. Все произошло на улице Софиевской в центре города.
Грабители подъехали на иномарке, обстреляли из пистолетов экипаж инкассаторской машины, забрали сумку с деньгами - в ней было более трех миллионов гривен - и скрылись. Все произошло за считанные минуты.
Двое мужчин получили ранения. Один из них - до сих пор находится в реанимации бес сознания: он потерял много крови, повреждена бедренная артерия. Полиция сейчас ищет нападавших.
"Пострадало два сотрудника частной фирмы, которая занимается инкассированием частных пунктов обмена. Ранения у обоих сотрудников: у одного в пятку, у второго - в бедро. Преступники двигались на автомобиле иностранного производства, в городе в настоящее время введен план "Сирена", - сообщил Дмитрий Головин, начальник ГУНП в Одесской области.
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