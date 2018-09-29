Земли за границами населенных пунктов должны принадлежать ОТГ - Олег Ляшко [ Редактировать ]
Земельные проблемы ОТГ. В Запорожской области жители нескольких сел не могут присоединить земли, расположенные за границами населенных пунктов, к своей объединенной территориальной громаде. Сегодня с селянами встречался лидер Радикальной партии - Олег Ляшко. Земля - единственный ресурс, за счет которого ОТГ может развиваться. Поэтому она должна принадлежать жителям сел и фермерам, отметил политик.
"Сьогодні землями за межами населених пунктів не мають права розпоряджатися об'єднані громади. Розпоряджаються ними районні адміністрації. Яке вони мають відношення до цієї землі? Вони за хабарі видали таємне розпорядження, роздерибанили землю і вона вже не служить громаді!
Тому я добиваюся, щоб був прийнятий закон, щоб землі за межами населених пунктів були в розпорядженні ОТГ і щоб ніякі кадастри не блокували", - заявил Олег Ляшко, лидер "Радикальной партии".
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