Мариуполь празднует юбилей. Сегодня городу исполнилось 240 лет. По этому поводу здесь открыли отреставрированную Греческую площадь. Как все прошло, видела Ольга Теребинская.

Когда-то административная, а сейчас уже Греческая площадь - одно из любимых мест мариупольцев. Сегодня здесь не протолкнуться. Ведь только через год - а столько длился ремонт, в день города люди наконец-то увидели результат:

"Мариуполь - основоположник греческой диаспоры, он начинался с этого. Поэтому, это история, а историю не изменить".

"Очень красиво, центр города, наконец-то приятно встречать людей из других городов, родственников которые приезжают и могут насладиться кусочком современного мира в нашем городе".

Мариуполь называют греческой столицей Украины. Представители диаспоры радуются, что теперь в их городе есть кусочек их исторической родины.

"Замечательная площадь, по европейски все, все очень красиво, самое главное сохранить эту красоту. Хочу чтобы наш город процветал, чтоб такие площади еще открывались, и не одна", - говорит Татьяна Сагирова, жительница Мариуполя.

"Площадь мне очень нравится люди все довольны мы все ждали этого открытия греческая площадь конечно обосновано, потому что Мариуполь - это греческий был город изначально, сюда заселились греки, а потом появились разные национальности", - говорит Ирина Пампуш, жительница Мариуполя.

Основные работы по реконструкции выполнила благотворительная организация "Фонд Бумбураса" . Еще в прошлом году греческий меценат Пантелеймон Бумбурас обратился к мэру Мариуполя с инициативой благоустроить любую из площадей города и переименовать ее в Греческую.

"Мариуполь - это грецкий город и я думаю раз это греческий город - надо иметь и греческую площадь. Идею уже мы сделали. В этом районе живут 80% греки, не только в Мариуполе, больше чем 100 тысяч людей, и из зоны АТО. Здесь, в этом городе стучит греческое сердце", - говорит Пантелеймон Бумбурас, почетный консул Украины в Греции, учредитель благотворительной организации "Фонд Бумбураса".

Руководство города предложило реконструировать центральную - административную площадь. За год на территории в 2,5 гектара появились десятки новых деревьев, велодорожка и светодинамический фонтан. На реконструкцию потратили 12 млн. гривен личных средств мецената. Мэр города отметил, что открытие площади - это историческое событие Мариуполя.

"Без истории невозможно воспитать будущее поколение, без истории никогда не получится сильной нации. Мы гордимся нашей историей, мы гордимся нашими предками, гордимся теми свершениями, которые они делали во имя и во благо Мариуполя. Когда 240 лет тому назад наш великий святой привел на эту приазовскую землю греков-переселенцев, и тогда наши земля проявила толерантную солидарную позицию и основали город Марии", - говорит Вадим Бойченко, городской глава Мариуполя.

Инициатива мецената связана с активной поддержкой греческой диаспоры в Украине. В начале месяца при поддержке фонда в Одессе открыли Греческий парк, а теперь приступят к реконструкции сквера в Волновахе.