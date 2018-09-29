Праздновали не только на Востоке. В южной части страны, свой 66-й день рождения отмечал один из самых молодых городов Украины - Новая Каховка. Праздничное шествие, чемпионат мира по силовому экстриму и больше 500 литров ухи приготовили в честь праздника. Подробней расскажет Марина Михайловская.

На площади перед мэрией Новой Каховки второй день не прекращаются народные гуляния. Хотя официальная дата основания в феврале, торжественные мероприятия проводят по традиции в сентябре. День города - это, прежде всего, семейный праздник.

"В такі моменти формується громада. Люди розуміють, що не тільки проблеми в країні, а що можна зосередитися і на іншому, жити і іншим життям. Як раз це і є завданням маленьких сіл, містечок - знаходити те позитивне, що нас об'єднує", - говорит Владимир Коваленко, городской голова Новой Каховки.

"Враження - з одної сторони знаємо, що Нова Каховка вміє працювати. Тут багато підприємств, з однієї сторони працювати вміють, з іншої - ви бачите, що добре розвивається культура", - говорит Андрей Гордеев, председатель Херсонской облгосадминистрации.

Свои творческие и кулинарные таланты демонстрировали не только горожане, но и жители окрестных сел. Воспитанники местного лицея подарили городу символический арт-объект - лавочку примирения. Именно с нее начнется создание "Алеи любви". По задумке авторов, она должна стать местом воссоединения посорившихся пар и не только.

"Це лава примирення заходу та сходу. Щоб наша Україна була єдина, незалежна, квітуча і золота. Така, як ця лава примирення", - говорит Александра Карпенкова, руководитель учебного заведения.

Днепр, ГЭС и рыба - этим прежде всего знаменита Новая Каховка. По крайне мере, ее жители уверены в том, что лучшую уху готовят именно у них. Поэтому ежегодно здесь проводят соревнования среди мастеров приготовления рыбной юшки. В этот раз в распоряжении участников было 100 килограмм рыбы, 60 килограмм картошки, морковки, сала, чеснока и масла. На приготовление выделили 5 часов.

"У нас є один секретний інгредієнт. Ми завжди купуємо червону рибу, яка дає смачний навар. І ще секрет. В кінці ми занурюємо дровенячку з фруктового дерева", - рассказываеют Татьяна и Диана, участницы конкурса.

А на площади перед мэрией всех угощали "кашей из топора". Блюдо из всем известной сказки пользуется популярностью у горожан.

"Ми започаткували таку ідею 5 років тому. Знайшли топор. Завжди готували її військові. Завжди був присутній топор, бо від нього основний навар", - говорит Василий Окуленко, заместитель городского головы Новой Каховки.

Не обошлось и без еще одной традиции: в день города на сцене поздравляли молодоженов.