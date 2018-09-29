Из-за цунами в Индонезии погибли почти 400 человек. В пятницу жители города Палу собрались на городском пляже - отпраздновать фестиваль. Берег накрыли волны высотой до 6 метров.

Цунами двигалось со скоростью около 800 км/час. На своем пути сметало все - разрушены тысячи домов. Смертельные волны стали результатом мощного землетрясения.

Накануне остров Сулавеси сотрясали толчки в 7 с половиной баллов.