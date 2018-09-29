На Японию обрушился тайфун "Трами" (видео) [ Редактировать ]
На юг Японии обрушился тайфун "Трами", ему присвоена вторая категория мощности.
Порывы ветра достигают 200 километров в час. Стихия срывает крыши домов, переворачивает автомобили и сносит деревья. В тридцати городах около двухсот тысяч домов остались без электричества, 17 человек пострадали.
В нескольких городах закрыли аэропорты, отменив почти 400 рейсов.
по теме
Ураган "Флоренс" забрав життя десятків американців
Унаслідок потужного урагану "Флоренс" у Сполучених Штатах загинула вже 31 людина
В Японии продолжают искать жертв землетрясения
На Хоккайдо отправили 40 тысяч военнослужащих и спасателей для помощи местному населению
Волна-убийца: в Индонезии на пляже погибли сотни людей
Жители города Палу собрались на городском пляже отпраздновать фестиваль, но берег накрыли волны высотой 6 метров
Тайфун "Мангхут": количество жертв неумолимо растет
Число жертв тайфуна "Мангхут" на Филиппинах возросло, десятки человек считаются пропавшими без вести
Сильнее урагана "Флоренс": на Японию обрушился мощный тайфун
Максимальная скорость ветра достигала 285 километров в час