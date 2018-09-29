На юг Японии обрушился тайфун "Трами", ему присвоена вторая категория мощности.

Порывы ветра достигают 200 километров в час. Стихия срывает крыши домов, переворачивает автомобили и сносит деревья. В тридцати городах около двухсот тысяч домов остались без электричества, 17 человек пострадали.

В нескольких городах закрыли аэропорты, отменив почти 400 рейсов.