Президент Украины Петр Порошенко исключил военный сценарий освобождения Донбасса. Об этом он сказал на открытии экономического форума в Харькове.

"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны", - сообщил глава государства.

Президент отметил, что его работа с Россией является основой его стратегией борьбы за мир и деоккупацию.

"Да, она (стратегия - ред.) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки. Политико-дипломатическая стратегия - залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - подытожил Порошенко.

В то же время президент заявил, что не согласен с теми, кто предлагают оставить ситуацию, как есть.

"Мир в обмен на территорию, как это предлагают нам некоторые авантюристы-политиканы, - это иллюзия. Это самообман, результатом которого не будет ни мира, ни территории", - сказал Порошенко.

Также он не согласен с теми, кто предлагает изолировать Донбасс "колючей проволокой и забыть про него на какое-то время". По словам президента, это "страусиная" позиция, "да и поза опасная".

Также Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.