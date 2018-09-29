Силового освобождения Донбасса не будет - Порошенко [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко исключил военный сценарий освобождения Донбасса. Об этом он сказал на открытии экономического форума в Харькове.
"Я думаю, что ни один украинский политик, в том числе я, безусловно, никогда не примет решение, чтобы Донецк был превращен в Грозный во времена первой и второй Чеченской войны", - сообщил глава государства.
Президент отметил, что его работа с Россией является основой его стратегией борьбы за мир и деоккупацию.
"Да, она (стратегия - ред.) не быстрая, она требует времени, нервов, выдержки. Политико-дипломатическая стратегия - залог мира во всей Украине, в том числе на прифронтовой Харьковщине. Вы должны знать, что президент не сделает ни одного шага, который бы поставил под риск мирную работу Харьковской области", - подытожил Порошенко.
В то же время президент заявил, что не согласен с теми, кто предлагают оставить ситуацию, как есть.
"Мир в обмен на территорию, как это предлагают нам некоторые авантюристы-политиканы, - это иллюзия. Это самообман, результатом которого не будет ни мира, ни территории", - сказал Порошенко.
Также он не согласен с теми, кто предлагает изолировать Донбасс "колючей проволокой и забыть про него на какое-то время". По словам президента, это "страусиная" позиция, "да и поза опасная".
Также Порошенко передал генсеку ООН ноту о разрыве договора о дружбе с Россией.
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