На Турцию надвигается мощный ураган [ Редактировать ]
Турция заявила о готовности к приближающемуся урагану "Зорба", который принес ливневые дожди на греческий полуостров Пелопоннес, а затем изменил курс на турецкое западное побережье.
Об этом сообщает Hurriyet.
Главное метеорологическое управление Турции уже объявило штормовые предупреждения в западных провинциях страны - Измире, Айдыне и Мугле, и в северо-западных провинциях - Балыкесире, Чанаккале и Эдирне. Синоптики отметили, что в этих районах порывы ветра могут достигать до 100 км/ч.
"Мы приняли все необходимые меры для координации всех соответствующих учреждений, таких как полиция, жандармерия, береговая охрана и пожарная служба", - сказал районный губернатор Дидима в эгейской провинции Турции Айдын Мехмет Тюркез.
Напомним, число жертв землетрясения и цунами в Индонезии стремительно растет.
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