Каждый год зарубежное издание Times Higher Education публикует список лучших университетов мира.

В этом году в список престижного рейтинга попали сразу четыре украинских университета. Список был опубликован на сайте издания.

Согласно опубликованным данным, в рейтинг вошли:

Львовский университет имени Ивана Франко

Национальный университет "Львовская политехника"

Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.

Все четыре учебных заведения занимают позиции в категории "1000+".

По версии рейтинга Times Higher Education лучшими университетами стали:

Оксфордский университет Кембриджский университет Стэнфордский университет

Тем временем в Украине изменились правила поступления в вузы.