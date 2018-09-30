Украинские ВУЗы попали в список самых лучших в мире [ Редактировать ]
Каждый год зарубежное издание Times Higher Education публикует список лучших университетов мира.
В этом году в список престижного рейтинга попали сразу четыре украинских университета. Список был опубликован на сайте издания.
Согласно опубликованным данным, в рейтинг вошли:
- Львовский университет имени Ивана Франко
- Национальный университет "Львовская политехника"
- Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко
- Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина.
Все четыре учебных заведения занимают позиции в категории "1000+".
По версии рейтинга Times Higher Education лучшими университетами стали:
- Оксфордский университет
- Кембриджский университет
- Стэнфордский университет
Тем временем в Украине изменились правила поступления в вузы.
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